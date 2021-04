Dramatische Corona-Lage in Kliniken: Intensivstationen in der Region sind am Limit

Die dritte Corona-Welle stellt die Kliniken in der Region vor große Herausforderungen: Wegen der nahezu vollen Auslastung könnte bald das bislang bewährte System der ortsnahen Umverlegung an seine Grenzen stoßen.

An diesem Mittwoch erlebte das Städtische Klinikum eine Situation, die wohl vielen Krankenhaus-Leitern die Sorgenfalten auf die Stirn treiben würde: Beim Maximalversorger in Karlsruhe war kein einziges intensivmedizinisches Bett frei. 51 Betten, davon 14 für Covid-Fälle reserviert – alle belegt.

Dass am Tag darauf zwei Betten im Covid-Bereich wieder verfügbar sind, scheint für Geschäftsführer Michael Geißler keine große Beruhigung zu sein. „Wir sind in Karlsruhe absolut am Limit“, sagt der Infektionsspezialist im Gespräch mit den BNN.

