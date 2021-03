Drei Kinder, ein Messer, ein toter 13-Jähriger: Die Tat von Eschelbach wirft Fragen auf

Wolfgang Maier blinzelt gegen die Sonnenstrahlen, die zwischen den kahlen Bäumen hindurch scheinen. Hier ist Sinan gestorben. 400 Meter von der Mehrzweckhalle Eschelbach entfernt, dort, wo es nur noch Feldwege und Bäume gibt.

Ortsvorsteher Maier blickt auf Grablichter, Blumensträuße und ein weißes Papp-Schild: „In unserem Herzen bleibst du für immer da. Deine Klasse 6D.“ Er stehe jetzt zum sechsten Mal an dieser Stelle, sagt Maier. „Die Emotionen verliere ich nicht.“ Zwischen den Blumen ist noch weiße Sprühfarbe der Ermittler zu sehen. „Man sieht, wo er lag“, sagt Maier. „Da muss ich immer innehalten.“

Es ist ein Nachmittag wenige Tage nach der Tat, die bundesweit für Aufsehen gesorgt hat. Polizisten fanden den 13-jährigen Sinan leblos am Waldrand liegen, neben ihm standen der mutmaßliche Täter, Malik (wegen des besonderen Schutzes von Jugendlichen ist der Name des mutmaßlichen Täters geändert.), 14, die Hände blutverschmiert, ein Küchenmesser in der Hand, und ein zwölfjähriges Mädchen.