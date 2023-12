Drei Menschen bei Brand in Studentenwohnheim verletzt

Bei einem Brand in einem Studentenwohnheim in Mannheim sind drei Menschen, darunter zwei Polizeibeamte, verletzt worden. Die Ursache des Feuers ist unklar.

Bei einem Brand im Keller eines Studentenwohnheims in Mannheim sind drei Menschen, darunter zwei Polizeibeamte, verletzt worden. Dies teilte die Polizei am Freitag mit. Laut den Beamten wurden am Donnerstag rund 50 Menschen aus dem Anwesen evakuiert, weil sich starker Rauch entwickelte. Beim Brand wurde ein Verteilerkasten beschädigt, zunächst gab es deswegen keinen Strom. Anwohner, deren Wohnungen später wieder Strom hatten, kehrten mittlerweile in ihre Räume zurück. 13 Bewohner kamen in einer städtischen Einrichtung unter, weil es in deren Bereichen noch keinen Strom gab.

Ursache des Feuers ist unklar

Durch den Einsatz der Feuerwehr wurden die umliegenden Straßen teilweise komplett gesperrt, es kam zu erheblichen Verkehrsbeeinträchtigungen. Über die Höhe des Schadens lagen noch keine Erkenntnisse vor. Die Ursache des Feuers, das in einer Tiefgarage ausbrach, war unklar. Die Feuerwehr hatte den Brand schnell unter Kontrolle.