Vier Festnahmen

Drogen-Razzien in Heidenheim und Göppingen

Die Polizei hat am Donnerstag in 14 Gebäuden in den Kreisen Göppingen und Heidenheim mehrere Sorten Rauschgift, Geld und zahlreiche Waffen sichergestellt. Gegen eine Gruppe aus 13 Männern und Frauen wird wegen des verdachtes auf Drogenhandel ermittelt.