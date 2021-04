Seniorenheime während Corona

Dürfen geimpfte Senioren zusammen essen? Vorschlag wird geprüft

Ob geimpfte und genesene Bewohner und Mitarbeiter von Seniorenheimen in Zukunft in Gemeinschaftsräumen zusammen essen dürfen, prüfen die Parteien eines Rechtsstreits in Südbaden. Der Vorschlag kommt vom Verwaltungsgerichtshof.