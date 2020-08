Bande macht Millionenbeute

Durchsuchungen in Karlsruhe und anderen Städten wegen Betrug mit Bahntickets

Die Bundespolizei hat am Donnerstag in sechs deutschen Städten nach Beweisen gegen eine Bande gesucht, die millionenschweren Betrug mit Online-Tickets der Deutschen Bahn begangen haben soll - unter anderem in Berlin.