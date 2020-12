Die Deutsche Schillerstiftung hat auch in diesem Jahr mehrere Autoren geehrt. Die Ehrengabe 2021 geht an die polnische Lyrikerin Dagmara Kraus. Seit mehr als 150 Jahren zeichnet die Gesellschaft Literaten aller Genres aus.

Die Lyrikerin Dagmara Kraus erhält die Ehrengabe der Deutschen Schillerstiftung 2021. Der Preis ist mit 10.000 Euro dotiert. Nach der Begründung der Jury gehört Kraus zu den originellsten und klügsten lyrisch-essayistischen Stimmen der Gegenwartsliteratur. Ihre Texte seien dort zu Hause, wo die Sprachen drifteten, Worte übersiedelten und sich verfremdeten.

Die Preisverleihung ist für November 2021 im Deutschen Literaturarchiv in Marbach geplant, teilte die Stiftung am Mittwoch mit. Dagmara Kraus wurde 1981 im polnischen Wrocław geboren und lebt mittlerweile in Straßburg. Ihr lyrisches Debüt erschien 2012 unter dem Titel „kummerang“. Zuletzt veröffentlichte sie den Lyrik-Band „liedvoll, deutschzyno“. Kraus arbeitet außerdem als Übersetzerin.

Ausgezeichnet wird auch der Schriftsteller André Schinkel. Er erhält die Manfred-Jahrmarkt-Ehrengabe. Die Christian-Ferber-Ehrengabe geht wiederum an die Autorin Karin Fellner. Beide Preise sind mit jeweils 7.500 Euro dotiert. Die Deutsche Schillergesellschaft fördert seit mehr als 150 Jahren Autoren, zu denen auch Eduard Mörike und Else Lasker-Schüler gehörten.