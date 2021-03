880 Corona-Verfahren in Karlsruhe

Eilanträge und Verfahren: Karlsruher Verfassungsgericht meldet Rekordjahr

Die Einschränkungen von Grundrechten in der Corona-Pandemie haben im vergangenen Jahr das Bundesverfassungsgericht stark beschäftigt. In diesem Jahr stehen in Karlsruhe einige wichtige Urteile zu kontroversen Themen an.