Rasen, lärmen, fluchen

Ein Tag an den Biker-Hotspots im Schwarzwald: Das sagen Beteiligte zum Motorradfahrer-Streit

Fahrverbote und Dezibel-Beschränkungen könnten die Fahrten von Motorradfahrern in der Region verändern. An den beliebten Strecken der Region sprechen sie über ihren Frust, Anwohner und Ausflügler über den Lärm. Ein Sonntag an den Hotspots.