Ein Toter bei Zusammenstoß zwischen Lkw und Auto auf A6

Ein Mann ist bei einem Unfall auf der A6 nahe Heilbronn ums Leben gekommen. Drei weitere Männer wurden schwer verletzt. Die A6 in Fahrtrichtung Mannheim war am Freitagabend wegen des Unfalls gesperrt.

Ein mit vier Männern besetztes Auto war am späten Freitagabend bei Bad Rappenau mit einem Sattelzug zusammengeprallt, wie die Polizei mitteilte. Dabei überschlug sich der Pkw.

Einer der Insassen wurde dabei so schwer verletzt, dass er trotz eingeleiteter Reanimationsmaßnahmen noch an der Unfallstelle starb. Die anderen drei Männer wurden bei dem Unfall schwer verletzt und per Rettungswagen in Krankenhäuser gebracht.

Die Strecke wurde in Fahrtrichtung Mannheim voll gesperrt. Zur genauen Unfallursache konnte die Polizei noch keine Angaben machen.