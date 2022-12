Einbrecher dringen in Bäckerei in Simmozheim ein

Unbekannte verschaffen sich Eintritt zu einer Bäckerei in Simmozheim. Die Täter werden noch gesucht

Unbekannte sind in der Nacht von Sonntag auf Montag in eine Bäckereifiliale in Simmozheim eingebrochen. Wie die Polizei mitteilte, verschafften sich die Einbrecher über eine Tür Zutritt zu dem Gebäude.

Die Täter stahlen einen Geldbetrag im unteren vierstelligen Bereich.

Die Polizei bittet alle, die Hinweise zu dem Einbruch geben können, sich unter der Telefonnummer (0 70 51) 1 61 35 11 zu melden.