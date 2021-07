Einbruchserie: Unbekannte dringen in Kindergärten im Raum Calw ein

Obwohl sie kaum nennenswerte Beute machten, richteten der oder die Täter teils hohe Sachschäden an. Die Polizei bittet die Bevölkerung nun um Mithilfe.

Eine Einbruchserie in Kindergärten hat sich in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag im Raum Calw ereignet. Wie die Polizei berichtet, stiegen ein oder mehrere noch unbekannte Täter in insgesamt vier Kindergärten ein.

In der Zeit zwischen 16.10 und 7.05 Uhr traf es den Kindergarten in Althengstett-Neuhengstett in der Brunnenstraße. Der Täter konnte durch ein Fenster eindringen und einen dreistelligen Betrag erbeuten.

In Calw-Altburg entstand bei einem Einbruch zwischen 17 und 7 Uhr ein Schaden von knapp 1.000 Euro.

Den Kindergarten in der Heckenstraße in Oberreichenbach suchte der Täter zwischen 17 und 06.50 Uhr auf. Hier richtete er einen Schaden von etwa 5.000 Euro an.

Zwischen 21 und 06.50 Uhr hebelte der Täter schließlich das Fenster eines Kindergartens in der Schillerstraße in Schömberg auf. Er entwendete aus einer Schublade etwa 10 Euro Münzgeld und hinterließ einen Schaden von rund 700 Euro.

Zeugen werden gebeten, sich unter (0 70 51) 1 61 35 11 beim Polizeirevier Calw zu melden.