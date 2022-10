Einbruchsserie in Calw: Diebe dringen in fünf Firmengebäude ein

Im Industriegebiet Kimmichwiesen in Calw kam es in der Nacht von Donnerstag auf Freitag zu einer Serie von Einbrüchen in Firmengebäuden. Die Polizei ermittelt nun, ob es sich um die selben Täter handelt.

Im Industriegebiet Kimmichwiesen ist es in der Nacht von Donnerstag auf Freitag in fünf kommerziell genutzten Gebäudekomplexen zu Einbrüchen gekommen. Dabei wurden. Wie die Polizei meldete, richteten die Einbrecher dabei einige Schäden an den Gebäuden an und stahlen mehrfach Bargeld und ein Smartphone. Ob es sich bei allen Einbrüchen um die selben Täter handelt ist derzeit nicht bekannt.

Die ersten beiden Einbrüche fanden in der Robert-Bosch-Straße statt. Die Täter gelangten über ein Fenster in den ersten Betrieb, wo sie im Empfangsbereich einen niedrigen dreistelligen Bargeldbetrag stahlen und am Fenster einen Schaden von 4.000 Euro hinterließen. Aus der nächsten Firma in derselben Straße entwendeten sie Bargeld im niedrigen vierstelligen Bereich, nachdem sie über ein Fenster im ersten Obergeschoss eingedrungen waren und einen Büroraum durchsucht hatten.

Der dritte betroffene Betrieb ist in der Max-Plack-Straße ansässig. Die Täter drangen über ein Bürofenster im Erdgeschoss ins Gebäude ein und durchsuchten mehrere Räume, ohne etwas zu stehlen. Trotzdem beträgt der Schaden an den aufgebrochenen Türen etwa 15.000 Euro. Ebenfalls ohne Diebstahl verlief der Einbruch in der Schützenstraße. Die Täter benutzten hier ein Flexgerät, um ein Fenster zu öffnen.

Der letzte Einbruch dieser Nach fand in einer Firma in der Carl-Benz-Straße statt. Einbrecher kletterten über den Zaun und brachen in das Gebäude ein. Hier durchsuchten sie verschiedene Räume und Schränke. Sie erbeuteten Kleingeld und ein gebrauchtes Handy.

Die Polizei ermittelt derzeit, ob die selbe Gruppe für die fünf Einbrüche verantwortlich ist. Zeugen, die am Freitag, 07.10.2022, zwischen 00:30 Uhr und 07:00 Uhr, im Bereich Kimmichwiesen, verdächtige Beobachtungen gemacht haben, können sich telefonisch an die Polizei wenden unter (0 70 51) 1 61 35 11.