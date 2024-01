Einige Tausend Menschen bei Demo gegen Rechts in Freiburg

Einige Tausend Menschen haben am Mittwochabend in Freiburg gegen Rechtsextremismus demonstriert.

Die Organisatoren berichteten von 10.000 Teilnehmerinnen und Teilnehmern. Ein Sprecher der Polizei ging von 6000 bis 7000 Leuten aus, wies aber auch darauf hin, dass Veranstaltungsort in der Innenstadt ein zentraler Verkehrsknotenpunkt mit viel Fußgängerverkehr sei.

Nicht jeder vor Ort sei klar der Demo zuzuordnen gewesen. Zu der Kundgebung aufgerufen hatte ein Bündnis lokaler Partei-Jugendorganisation.

Rechten-Treffen in Potsdam war Anlass für die Demo

Anlass war das kürzlich bekanntgewordene Rechten-Treffen in einer Villa in Potsdam. Dabei hatte der frühere Kopf der rechtsextremen Identitären Bewegung in Österreich, Martin Sellner, im vergangenen November nach eigenen Angaben über „Remigration“ gesprochen. Damit meinen Rechtsextreme in der Regel, dass eine große Zahl Menschen ausländischer Herkunft das Land verlassen soll – auch unter Zwang.

Als Reaktion darauf hatte es am Wochenende bundesweit mehrere Demonstrationen gegeben. Weitere Kundgebungen sind für das kommende Wochenende in vielen Städten angekündigt.