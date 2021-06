Die Türkei dürfte in Baden-Württemberg die meisten Fans aller ausländischen EM-Teams haben. Doch in einzelnen Kreisen gibt es Überraschungen - unter anderem in Baden-Baden.

Ob Italien, Frankreich, Nordmazedonien oder Finnland: Rund 930.000 Menschen leben in Baden-Württemberg, die die Staatsangehörigkeit eines der 23 ausländischen Teilnehmerländer der Fußball-EM haben. Damit kann ungefähr jeder zweite Ausländer in Baden-Württemberg mit seiner Nationalmannschaft mitfiebern, wie Zahlen des Statistischen Landesamtes zeigen.

Rund 17.820 Pforzheimer (14,1 Prozent) können demnach einem der ausländischen EM-Teilnehmer die Daumen drücken. Das ist hinter Mannheim (14,7 Prozent) der zweithöchste Anteil unter den Stadt- und Landkreisen in Baden-Württemberg.

Die weitaus meisten Anhänger dürfte dabei das türkische Nationalteam haben. In 33 der 44 Land- und Stadtkreise in Baden-Württemberg bilden Türken die Mehrheit unter der ausländischen Bevölkerung. Doch in einzelnen Kreisen gibt es Überraschungen – unter anderem in Baden-Baden.