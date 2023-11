Baden-Württemberg: Ende der Herbstferien wird nass und stürmisch

Das Ende der Herbstferien wird in Baden-Württemberg nass und windig. Momentan ziehen einige Tiefdruckgebiete über Europa hinweg.

Das Ende der Herbstferien in Baden-Württemberg wird nass und besonders windig. Bis Sonntag soll es gebietsweise starke Sturmböen geben, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Stuttgart am Donnerstag ankündigte.

Orkanartige Böen werden es am Donnerstag vor allem in Höhenlagen erwartet. Dort kann es zu Windgeschwindigkeiten von bis zu 110 Stundenkilometern kommen. Auch im Oberrheingraben sollen zeitweise starke bis stürmische Böen über das Land pusten.

Im Schwarzwald kann es zu Sturmböen kommen

Der Freitag bleibt überwiegend trocken bei Temperaturhöchstwerten von 13 Grad. Aber auch dann kann es im höher gelegenen Schwarzwald noch zu Sturmböen kommen.

Am Samstag soll sich für einige Stunden die Sonne blicken lassen, ehe sich der Wolkendeckel über Baden-Württemberg erneut schließt und es zeitweise zu regnen beginnt.

Für Sonntag werden Gewitter und Sturmböen erwartet, am Feldberg kann es sogar orkanartige Böen geben. Und der Montag bringt keine Wetteränderung.

„Aktuell zieht eine Reihe von Tiefdruckgebieten durch Westeuropa“, sagte eine Sprecher des Deutschen Wetterdienstes am Donnerstag. „Das wechselhafte Wetter mit teilweisem Regen bleibt, wie gewöhnlich für diese Jahreszeit, noch einige Tage bestehen.“