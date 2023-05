Energieverbrauch sank in Baden-Württemberg 2022 um vier Prozent

In Baden-Württemberg ist 2022 der Endenergieverbrauch um vier Prozent gesunken. Der Anteil der Sonnenenergie an der Stromerzeugung hat 14,4 Prozent ausgemacht.

In Baden-Württemberg ist im vergangenen Jahr weniger Energie verbraucht worden. Wie das Zentrum für Sonnenenergie- und Wasserstoffforschung (ZSW) in Stuttgart im Rahmen seiner Frühjahrsschätzung zur Entwicklung der erneuerbaren Energien in Baden-Württemberg errechnete, sank der Endenergieverbrauch um vier Prozent, der Anteil von Erdgas sogar um 15 Prozent. Die Endenergie ist die Energie, die dem Verbraucher vor Ort zur Verfügung steht.

Große Fortschritte mache das Land demnach beim Zubau von Sonnenenergie – dort habe der Anteil an der Stromerzeugung 14,4 Prozent ausgemacht. Bei der Windenergie bewege sich Baden-Württemberg weiter auf sehr niedrigem Niveau. Ihr Anteil an der Stromproduktion betrage lediglich 5,4 Prozent. Zuvor hatten die „Heilbronner Stimme“ und der „Südkurier“ (Mittwoch) darüber berichtet.