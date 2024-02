Falsche Polizeibeamte erbeuten wertvolle Schmuckstücke in Maulbronn

Betrüger haben mit der Masche „Falscher Polizeibeamter“ eine Vielzahl an Schmuckstücken erbeutet. Die Polizei sucht nun nach Zeugen.

Betrüger haben mit der Masche „Falscher Polizeibeamter“ am Montag in Maulbronn eine Vielzahl an Schmuckstücken erbeutet.

Nach Angaben der Polizei nahmen die Betrüger im Laufe des Montags telefonisch Kontakt zu dem späteren Opfer auf. Über mehrere Telefonate hinweg gaben sich unterschiedliche Gesprächspartner als Polizeibeamte aus und täuschten das Opfer. Hierbei sei ein Einbrecher in der Nachbarschaft festgenommen worden. Auf einer von ihm mitgeführten "Einbruchsliste" soll auch der Name des Opfers gestanden haben. Durch geschickte Gesprächsführung gelang es den falschen Polizeibeamten, die angerufene Person dazu zu bewegen, einem Abholer gegen 16.30 Uhr die Schmuckstücke zu übergeben. Diese haben einen Wert im hohen fünfstelligen Bereich.

Polizei sucht Zeugen

Der Abholer wurde wie folgt beschrieben: männlich, zwischen 40 und 50 Jahre alt und etwa 1.75 Meter groß. Er habe eine schlanke Figur, schwarze kurze Haare und einen Vollbart. Bekleidet war die Person mit einer dunklen Jacke, einer dunklen Hose und einem T-Shirt mit blau-weißen Querstreifen.

Die Polizei bittet Zeugen, die sachdienliche Angaben machen können, sich unter der Rufnummer (0 72 31) 1 86 44 44 zu melden.