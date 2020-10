Interview mit Corona-Skeptiker

Epidemiologe Bhakdi: „Niemand bekommt heute Covid-19“

Der in Wissenschaftskreisen umstrittene Epidemiologe Sucharit Bhakdi hält Corona-Tests, Masken und Impfung für überflüssig. Er glaubt, dass dieses Jahr nicht mehr als 20 Menschen in Deutschland an Covid-19 sterben werden. Nach seiner Meinung gibt es gar keine Pandemie.