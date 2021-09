Belüftung und 3G-Regel

Maskenlos im Takt: Erste Clubs öffnen die Tanzflächen in Baden-Württemberg

Ohne Maske und ohne Blick auf die Corona-Inzidenz: Wer in Baden-Württemberg in Clubs feiern will, kann das seit diesem Wochenende wieder unter bestimmten Bedingungen unbeschwerter tun.