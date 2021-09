Dieser Rollenwechsel war schon intensiv, vom Parlament in die Exekutive, von der Opposition in die Regierung und von der Bundes- in die Landespolitik. Der frühere Bundesminister Thomas de Maizière hat mir vor dem Abschied aus Berlin gesagt: Früher gab es für neue Minister 100 Tage Schonfrist, heute wird nach 100 Tagen eine Bilanz erwartet, stell’ Dich darauf ein! Er hatte Recht. Ich musste in Stuttgart direkt in die Verhandlungen für den Nachtragshaushalt einsteigen. Das war ein harter Sprung ins kalte Wasser. Aber jetzt, nach vier Monaten, bin ich voll angekommen. Mir macht die Aufgabe und die Verantwortung Freude.