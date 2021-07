Wie kann ein Unterstützungskonzept für an Demenz erkrankte Menschen im Landkreis Biberach aussehen, wie ein Entlastungsangebot für Familien von Kindern mit Behinderung im Landkreis Böblingen, wie die Ausweitung des Angebots an niedrigschwelliger Versorgung Pflegebedürftiger in Heidelberg?

Für die Suche nach innovativen Lösungen ist in der häuslichen Pflege meist keine Zeit, da die Ressourcen ohnehin knapp sind. Bei deutschlandweit aktuell vier Millionen Pflegebedürftigen, Tendenz steigend, von denen 80 Prozent zuhause betreute werden, ist der Bedarf aber riesig.

Neue Wege für die Pflege zu finden ist daher das Ziel eines Prozesses, den die Diakonie Baden mit Sitz in Karlsruhe gemeinsam mit dem Freiburger Innovations- und Startup-Zentrum Grünhof und Partnern vor Ort – von Heidelberg bis zum Bodensee – angestoßen hat.