Europa-Park: 50.000 Ticket-Anfragen für ersten Eröffnungstag

„A walk in the park and i feel fine“, ertönte am Donnerstagvormittag im Livestream des Europa-Parks. Fans und Betreiber dürften dem zustimmen. Sie müssen seit November mit stehenden Achterbahnen und leeren Hotelzimmern leben. Der Freizeitpark in Rust war wie so viele Einrichtungen in der Corona-Krise geschlossen.

Am Freitag darf er im Rahmen eines Modellprojektes des Landes Baden-Württemberg wieder öffnen – wie das ablaufen soll, gaben die Verantwortlichen nun in einer Pressekonferenz bekannt.

„Es ist Freude da im Haus, dass wir die Chance bekommen haben“, sagt Inhaber Roland Mack. Er spricht von einem Kraftakt. „Wir haben den Betrieb innerhalb von zwei Wochen durch Wochenend- und Nachtarbeit wieder hochgefahren.“ Doch es lohne sich, die Menschen würden sich danach sehnen.

„Es war herzzerreißend, was ich an Post bekommen habe.“ Kinder hätten ihm sogar ihr Erspartes geschickt, damit der Europa-Park wieder öffnen könne. „Das hat mir Mut gemacht.“ Und auch für ihn gelte: „Das ist mein Leben.“ Nur unter Menschen könne er die vollen Emotionen für den Europa-Park einbringen.

50.000 Anfragen für den ersten Tag

Für die Wiedereröffnung am Freitag war das Interesse groß: 50.000 Anfragen sind laut Mack eingegangen. Zunächst dürfen 3.000 Besucher in den Park.

Es ist nicht ganz so unbeschwert wie jeder Saisonstart. Roland Mack, Inhaber

Für sie sollen alle Attraktionen und Fahrgeschäfte geöffnet sein, ebenso Innen- und Außenbereiche der Restaurants sowie die Hotels. „Nur beim Zoo müssen wir Zurückhaltung üben“, sagte Mack. Die Parade könne nur punktuell stattfinden. „Es ist nicht ganz so unbeschwert wie jeder Saisonstart“, erklärte Mack. Man müsse der Verantwortung gerecht werden.

Man müsse sich auch selbst noch auf die Anforderungen einstellen, sagte Ralf Stumpf, Koordinator für Hygiene. Daher bleibe man vorerst unter den erlaubten 10.000 Besuchern pro Tag. Für Samstag plant der Europa-Park mit 6.500 Besuchern. Die Attraktionen können nach Angaben des Parks voll besetzt sein und sollen in regelmäßigen Abständen gereinigt werden.

Mack wies darauf hin, dass die Gäste auch über den Fernverkehr der Bahn anreisen können. Der Park ist zur neuen Saison durch den Halt „Ringsheim/Europa-Park“ angebunden. So könne man in zweieinhalb Stunden vom Hauptbahnhof Köln aus zur Attraktion Silverstar gelangen. „Wer staubfrei anreisen möchte, nutzt diese Verbindung“, sagt Mack.

Verschiedene Dokumente gelten als Berechtigungsnachweis

Schon vorab waren die Bedingungen für die Besucher klar: Für den Einlass braucht man ein Online-Ticket, einen Berechtigungsausweis, einen Lichtbildausweis sowie eine medizinische Maske (oder FFP2-Maske). Die Maskenpflicht gilt für Menschen ab sechs Jahren und überall dort, wo der Mindestabstand von 1,5 Metern nicht gewährleistet werden kann – also auch beim Anstehen, in den Innenräumen und bei den Attraktionen.

Als Berechtigungsnachweis zählt ein offizielles negatives Corona-Testergebnis (PCR- oder Schnelltest), das nicht älter als 24 Stunden ist. Eigene Selbsttests zählen nicht. Wer bereits vor mindestens zwei Wochen seine zweite Impfung erhalten hat, kann stattdessen auch den Impfnachweis mitbringen. Wiedergenese erhalten Einlass mit ihrem positiven PCR-Testergebnis, das mindestens 28 Tage und maximal sechs Monate zurückliegen darf.

Ohne Testergebnis kann Zutritt nicht gewährleistet werden

Wer keinen Berechtigungsnachweis mitbringt, muss sich auf Wartezeiten einstellen. Der Europa-Park weist darauf hin, dass es für Ausnahmefälle kostenlose Testmöglichkeiten vor Ort gibt. Jedoch gebe es nur geringe Kapazitäten dafür, bei hoher Nachfrage könnte auch der Zutritt zum Park nicht garantiert werden.

Auch für Hotelübernachtungen benötigen Besucher den Berechtigungsnachweis. Nach der zweiten Übernachtung müssen sie ein neues Negativ-Ergebnis vorweisen – dies ist aber durch Testzentrum vor Ort möglich.

Generell gilt: Wer positiv getestet wird, muss das Gelände sofort verlassen und sich beim Gesundheitsamt melden. Tickets oder Hotelbuchungen können jedoch umgebucht werden.