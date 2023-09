Die Evangelische Landeskirche in Württemberg bekommt erstmals einen Landespopkantor. Urs Bicheler wird am 1. Oktober in sein Amt eingeführt.

Die Evangelische Landeskirche in Württemberg bekommt erstmals einen Landespopkantor. Urs Bicheler wird am 1. Oktober beim Jahresfest des Evangelischen Jugendwerks Württemberg in sein Amt eingeführt.

Zu den Aufgaben des 36-Jährigen zählen nach einer Mitteilung vom Donnerstag die Fachaufsicht für die Popularmusik in der Landeskirche, der Ausbau der Zusammenarbeit mit den Popmusikreferenten und der Aufbau eines digitalen Lehrwerks für die nebenberufliche Kirchenmusikausbildung.

Wegbereiter dieser neuen Stelle war die württembergische Landessynode. Sie hatte in den vergangenen Jahren die Popularmusikausbildung in der Landeskirche gefördert. In diesem Rahmen werden ebenfalls zum 1. Oktober drei 50-prozentige Projektstellen für Popularmusik in den Kirchenbezirken Öhringen, Weinsberg-Neuenstadt und Balingen besetzt.

Bicheler studierte Kirchen- und Popmusik in Tübingen

Bicheler studierte von 2008 bis 2014 Kirchenmusik mit zusätzlichem Wahlhauptfach Popularmusik an der Hochschule für Kirchenmusik in Tübingen. Seit 2015 ist er als hauptamtlicher Kirchenmusiker in Wendlingen am Necker tätig. 2016 wurde er von der Landeskirche zum Orgelsachverständigen bestellt.

Darüber hinaus ist er als freiberuflicher Keyboarder, Pianist und Chorleiter aktiv. In seiner Freizeit ist er als ehrenamtlicher Rettungssanitäter für das Deutsche Rote Kreuz tätig, geht gerne joggen und macht Musik.