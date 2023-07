Tödliche Schüsse in Mosbach

Ermittler: Polizist erschoss Karlsruher Ex-Fußballer in Notwehr – Schwester widerspricht

Mit zwei Schüssen in die Brust tötet ein Polizist in Mosbach den psychisch kranken Familienvater Robert B.. Ein klarer Fall von Notwehr sagen die Ermittler. Doch die Schwester des einstigen KSC-Talents will das nicht glauben.