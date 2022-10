Ein Brand im Ex-Hotel „Schiff“ in Baiersbronn-Schönmünzach könnte das komplette Gebäude am Freitag zerstört haben. Die Ermittlungen zur Ursache laufen.

Am Freitag hat es gegen 17.00 Uhr im Dachstuhl des ehemaligen Hotels „Schiff“ in Baiersbronn-Schönmünzach gebrannt. Laut Polizei ist die Brandursache noch unbekannt. Die Feuerwehrkräfte musste mehrmals nachlöschen und hielten bis in den frühen Morgen des Samstags Brandwache. Ebenfalls vor Ort waren mehrere Rettungsfahrzeuge mit Besatzungen.

Da das Gebäude schon mehrere Jahre leer steht, kam es zu keinem Personenschaden. Sollte das Gebäude in seiner Gesamtheit beschädigt sein, könnte der Sachschaden bis zu 500.000 Euro betragen. Die Ermittlungen zur Brandursache laufen.

Es waren rund 100 Feuerwehrkräfte der Feuerwehren Baiersbronn, Freudenstadt, Huzenbach, Schönmünzach, Röt, Tonbach und Forbach waren mit etwa. 15 Fahrzeugen vor Ort.