Kopfschmerzen, Schlafprobleme, Gelenkschmerzen – rasche Wetterumschwünge machen vielen Menschen zu schaffen. Aktuell spielt der Winter mit seinen Temperaturkapriolen verrückt.

Andreas Matzarakis ist beim Deutschen Wetterdienst in Freiburg Experte für Medizin-Meteorologie. Im Interview mit BNN-Redakteur Dirk Neubauer erklärt er, warum Wetterfühligkeit kein Mythos ist und gibt Betroffenen Tipps.

Vom Kälte-Keller in die Wärme: Schon am Dienstag soll es im Oberrheingraben wieder gut zweistellige Temperaturen geben. Ist so etwas normal?