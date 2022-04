Explosion in Chemiebetrieb: Dachteile verletzen Menschen in Rheinfelden

In einem Chemiebetrieb in Rheinfelden ist es zu einer Explosion gekommen. Durch herumfliegende Dachteile sind drei Menschen verletzt worden.

Bei einer Explosion in einem Chemiebetrieb in Rheinfelden (Kreis Lörrach) sind drei Menschen durch umherfliegende Dachteile verletzt worden. Sie kamen mit Rettungshubschraubern in Kliniken, teilte ein Polizeisprecher am Dienstag mit.

Am Vormittag hatte es auf dem Dach eines Betriebsgebäudes eine Verpuffung gegeben. Die Ursache war zunächst unklar. Gefahrstoffe traten nicht aus, für die Bevölkerung bestand keine Gefahr.