Bei einer Gasexplosion in einem Wohnhaus in Freiburg sind alle Fenster und Türen aus den Verankerungen gerissen worden.

Bei einer Gasexplosion in einem Wohnhaus in Freiburg sind alle Fenster und Türen aus den Verankerungen gerissen worden. Zwei Personen seien am Donnerstagabend leicht verletzt worden, teilte die Polizei mit. Sie kamen in Krankenhäuser. Weitere Menschen wurden demnach vermutlich nicht verletzt.

Einem Polizeisprecher zufolge sei mutmaßlich ein „älteres Gerät eines zahntechnischen Labors“ im Keller des Hauses Grund für die Explosion gewesen.

Feuerwehr, Polizei und Rettungsdienst seien mit vielen Kräften vor Ort, hieß es. Laut DRK-Kreisverband Freiburg waren knapp 20 haupt- und ehrenamtliche Rettungskräfte von Maltesern und DRK im Einsatz. Das Haus sei zunächst nicht mehr bewohnbar.