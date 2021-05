Exportgeschäft von Unternehmen im Südwesten erholt sich weiter

Nach einem schwachen Start ins Jahr 2021 hat sich das Exportgeschäft der Unternehmen in Baden-Württemberg weiter erholt. Für das erste Quartal bilanzierte das Statistische Landesamt am Donnerstag bei den Ausfuhren ein Plus von drei Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Ende Februar hatten die Unternehmen mit ihren Exporten noch im Rückstand gelegen, bevor im März ein Zuwachs von gut 20 Prozent folgte und die Statistik insgesamt ins Plus drehte.

Die Unternehmen in Baden-Württemberg legten damit etwas stärker zu als die Wirtschaft bundesweit. Der Export stieg deutschlandweit um 2,5 Prozent an. Im Gegensatz dazu nahmen die Importe mit 0,2 Prozent im Südwesten deutlich weniger zu. Der deutsche Import lag am Donnerstag mit 2,8 Prozent im Plus.

Alles in allem wurden im ersten Quartal Waren im Wert von rund 53 Milliarden Euro aus dem Südwesten exportiert. Wichtigstes Ziel mit einem Anteil von zwölf Prozent waren die USA, wohin allerdings weniger ausgeführt wurde als im Vorjahresquartal. Die Exporte in den mit einem Anteil von neun Prozent zweitwichtigsten Markt China legten hingegen zu.