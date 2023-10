Falschgeld im Schwarzwald im Umlauf – Polizei warnt

Mit gefälschten Geldscheinen bezahlen wollte eine Frau in einem Geschäft in dem Schwarzwaldort Schramberg-Sulgen. Es sollen noch mehr Blüten im Umlauf sein.

Eine Frau soll in Schramberg-Sulgen (Landkreis Rottweil) versucht haben, in einem Geschäft mit Falschgeld zu bezahlen. Nun läuft ein Ermittlungsverfahren gegen die 66-Jährige, wie die Polizei am Dienstag mitteilte.

Die soll Frau soll die Geldscheine in der Nähe des Geschäfts gefunden haben. Auch andere Menschen entdeckten in dem Schwarzwaldort gefälschte Scheine, wie die Polizei berichtete. Auf der Rückseite der Blüten soll der Aufdruck „Prop Copy“ zu erkennen sein. Auch im nahe gelegenen Oberndorf wurde Falschgeld entdeckt.

Wer mit Falschgeld bezahlt, macht sich strafbar

Die Polizei rief dazu auf, falsche Scheine bei einer Polizeidienststelle abzugeben. Das Benutzen von gefälschtem Geld beim Bezahlen sei eine Straftat.