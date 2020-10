Trotz negativem Corona-Test

Familie aus Zeutern vier Wochen in Corona-Quarantäne: „Da beginnt der Irrsinn“

Fast vier Wochen lang muss ein Elternpaar aus Zeutern in Quarantäne das Familienleben meistern, weil ihr achtjähriger Sohn an Corona erkrankt war. Für das autistische Kind ist die Situation besonders schlimm. Der Karlsruher Gesundheitsamtsleiter erklärt, warum die Quarantäne in diesem Fall dennoch unausweichlich ist.