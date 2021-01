Bei einem Familienstreit in Hockenheim (Rhein-Neckar-Kreis) ist am späten Freitagabend ein Mensch ums Leben gekommen. Ein Verdächtiger wurde festgenommen.

Bei dem Streit in einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus war am Freitagabend gegen 22.20 Uhr der 59-jährige Bewohner getötet worden. Ein erheblich alkoholisierter 35-jähriger Tatverdächtiger sei noch am Tatort festgenommen worden, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft am Samstag mit. Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Mannheim und des Kriminalkommissariats Mannheim dauern derzeit an.