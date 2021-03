Fast 240 Verletzte bei E-Scooter-Unfällen in Baden-Württemberg

Im vergangenen Jahr sind in Baden-Württemberg 244 Unfälle mit E-Scootern passiert, bei denen Personen verletzt wurden. 48 Menschen seien sogar schwer verletzt worden. 189 erlitten leichte Verletzungen, wie das Statistische Bundesamt am Freitag in Wiesbaden unter Berufung auf vorläufige Zahlen der Polizei mitteilte. Neun Mal verursachte der Unfall einen schweren Sachschaden, bei sieben Unfällen war Alkohol im Spiel.

Bundesweit registrierte die Polizei im Jahr 2020 insgesamt 2.155 Unfälle mit E-Scootern, bei denen Menschen verletzt oder getötet wurden. Dabei kamen insgesamt fünf Menschen ums Leben, 386 wurden schwer und 1.907 leicht verletzt. Mit Blick auf die bundesweiten Zahlen waren bei fast drei von vier Unfällen, also rund 72 Prozent, der Fahrer des Scooters Schuld am Unfall.

Es handelte sich den Angaben zufolge besonders häufig um Fahrunfälle, bei denen die Fahrenden die Kontrolle über den E-Scooter verloren, ohne dass andere dazu beitrugen. Mit 18,3 Prozent häufigste Ursache sei Alkoholkonsum gewesen. Die Fahrer hätten zudem häufig die Fahrbahn oder Gehwege vorschriftswidrig benutzt oder seien zu schnell unterwegs gewesen.

Insgesamt gesehen spielen E-Scooter allerdings nach wie vor eine vergleichsweise geringe Rolle, wenn es um Unfälle geht. 2020 registrierte die Polizei in Baden-Württemberg zum Beispiel 10.940 Unfälle, bei denen Fahrräder eine Rolle spielen.