Fast wie in Versailles: Kurfürst Carl Philipp baute das zweitgrößte Barockschloss Europas

„Er sah sich als Nachfolger der römischen Kaiser“, sagt Uta Coburger und schaut zur Decke hoch. Über ihr befiehlt Juno – barbusig und in wallendem Gewand – Aeolus, die Winde gegen Aeneas zu entfesseln. Das Fresko erzählt eine Episode aus der antiken Mythologie.

Die darin enthaltene Botschaft – „die Adelswelt verstand sie damals sofort“, erklärt die Konservatorin der Staatlichen Schlösser und Gärten Baden-Württemberg. Das Deckengemälde befindet sich im Mannheimer Schloss. Sein Erbauer, Carl Philipp, Kurfürst von der Pfalz, ließ sich in dem Fresko verewigen. Denn Aeneas, der Stammvater Roms, sollte ihn darstellen.

Der Kurfürst hatte 1720 den Grundstein für seine neue Residenz gelegt und später dafür gesorgt, dass Cosmas Damian Asam die Decke des prachtvollen Treppenhauses mit drei Aeneas-Szenen ausmalte. Die Fresken sowie überhaupt das gesamte Schloss sollten eines betonen: der Herrscher der Pfalz ist mächtig. Denn wer konnte schon von sich sagen, dass er mitbestimmt, wer auf dem Kaiserthron des Heiligen Römischen Reiches Deutscher Nation sitzt?

Zweiter Weltkrieg zerstört die Pracht

Besucher Mannheims schenken dem Schloss meist wenig Beachtung. Es wurde im Zweiten Weltkrieg fast komplett zerstört, dann zwar wiederaufgebaut, doch längst nicht in der einstigen Pracht. Kaum jemand steuert daher heute die nordbadische Metropole wegen der ehemaligen Residenz der Kurfürsten an.

Das Heidelberger Schloss dagegen zählt zu den Sehenswürdigkeiten mit Weltruhm, in Scharen strömen Touristen von überall hierher. An sich absurd. Denn das war anders geplant.

„Altertümlich“

1716 wird Carl Philipp Kurfürst von der Pfalz. Er ist schon 55 Jahre alt, als er den Titel von seinem verstorbenen Bruder erbt und nach Heidelberg zieht. Die Stadt am Neckar war Stammsitz seiner Vorgänger. Carl Philipp aber gefällt es dort überhaupt nicht. Er ist Katholik, seine Untertanen sind Protestanten. Die beiden Parteien beäugen sich mit Argwohn, es kommt zum Streit.

Dies allein hätte den neuen Kurfürsten vielleicht nicht bewogen, Heidelberg den Rücken zu kehren. Da gibt es noch eine zweite Sache: Carl Philipp will nicht auf Dauer im Schloss leben. „Er findet es hässlich und altertümlich“, sagt Coburger. Der Bau ist damals schon eine Ruine. Der 30-jährige Krieg sowie der pfälzische Erbfolgekrieg haben ihn stark in Mitleidenschaft gezogen, und danach war er nur halbherzig renoviert worden.

Carl Philipp verwirft einen Wiederaufbau. Er will anders wohnen, der Mode der Zeit entsprechend. Das heißt: groß, prunkvoll und herrschaftlich. Wie Ludwig XIV. eben. Der Sonnenkönig hatte mit Versailles Maßstäbe gesetzt, dem Kurfürst gilt der Franzose als Vorbild. „Er wünscht sich ein richtig schönes Barockschloss“, erklärt Coburger.

Neuer Standort für neues Schloss

So entscheidet sich Carl Philipp, neu zu bauen. Doch nicht am Rand des Odenwalds: Der Kurfürst beendet das Kapitel Heidelberg und verlegt seine Residenz weiter nach Westen, an den Zusammenfluss von Rhein und Neckar. Das dortige Städtchen betrachtet er als perfekt für sein Großprojekt: Mannheim hat Platz. Und weil der Ort als Festung konzipiert war, hat er einen geometrischen Grundriss, die Straßen bilden Quadrate - für Carl Philipp die ideale Umgebung für ein neues Schloss.

Vor 300 Jahren, am 2. Juli 1720, wird der Grundstein für den Neubau gelegt. 40 Jahre vergehen, bis er fertig ist. Es entsteht ein Barockensemble, das in Europa seinesgleichen sucht. Das Schloss besteht aus fünf Flügeln, in denen sich hunderte, prunkvoll eingerichtete Räume verteilen. Es gibt einen Ehrenhof und einen großen Garten. Nur das Versailler Schloss bietet mehr.

Carl Philipp begleitet den Bau bis zu seinem Tod 1742. Sein Erbe, Carl Theodor, vollendet das Projekt. Die Fertigstellung damals dürfte genauso viel Aufmerksamkeit auf sich gezogen haben wie rund 200 Jahr später die Zerstörung: Die Bomben des Zweiten Weltkrieg treffen auch das Schloss, von der prachtvollen Anlage bleibt fast nichts übrig.

Was Besucher heute sehen, ist daher nicht das Original. Das Schloss wurde Stück für Stück wiederaufgebaut. Seine Hülle jedenfalls. Die Innenräume dagegen erhielten eine neue Bestimmung. Sie dienen nicht mehr dem Repräsentieren, sondern der Lehre: Die Universität Mannheim ist im Schloss zuhause.

Der Erbauer ist überall präsent

In die Zeit der Kurfürsten tauchen Besucher lediglich in einem kleinen Teil ein. Zu diesem gehört das wieder hergestellte Treppenhaus. Carl Philipp ist dort überall präsent - nicht nur als Aeneas in den Deckengemälden, die Carolus Vocke 1956 mit Hilfe von Vorlagen anfertigte, sich dabei aber nicht in jedem Detail an das Original hielt. Der Kurfürst ließ sich symbolisch auch im Stuck der Wände verewigen. „Er feierte sich als Kriegsheld“, erklärt Coburger. Denn Carl Philipp war in den Türkenkriegen als Feldherr dabei.

Vom prunkvollen Treppenhaus aus gelangte Carl Philipp in den Rittersaal. Der große Raum ist heute einer von acht, die die die glorreiche Vergangenheit auferstehen lassen. Sie wurden mit dem Inventar aus der Zeit der Kurfürsten bestückt, sprich mit verzierten Möbelstücken, wertvollen Gemälden und großen Tapisserien. Und auf einer langen Tafel steht ein wahrer Schatz: das badische Hofsilber. Es wurde Anfang des 19. Jahrhunderts in Paris für Karlsruhe gefertigt, genauer: für Großherzog Ludwig von Baden. Mannheim erstand es 2004, als das Haus Baden seine Kostbarkeiten versteigerte.

Ein Stockwerk tiefer gibt es ein Museum. Dort sind Dinge zu sehen, die sich irgendwann einmal im Schloss befunden haben. Zum Beispiel Bücher aus der einstigen Hofbibliothek. Oder ein Konsolentisch mit einer Porzellanzarge. „Etwas Besonderes“, sagt Konservatorin Coburger. Denn die Zarge ist aus nur einem Stück gefertigt und vermutlich der übrige gebliebene Rest eines Tisches, der komplett aus Porzellan war.

Künftig soll es noch mehr zu sehen geben. Ein einst berühmtes Schlafzimmer soll wieder entstehen. Da der Raum nicht mehr vorhanden ist, will sich das Museum behelfen. Die Rekonstruktion geschieht digital. Besucher können dann mit Hilfe einer VR-Brille durch das Schlafzimmer gehen. Und wer weiß: Vielleicht lässt sich eines Tages die gesamte einstige Pracht des riesigen Schlosses erleben. Petra Hirschel

