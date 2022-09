Freiburg im Breisgau

FDP-Stadtrat in Freiburg will neue Runde im Parkgebührenstreit

Die Rechtmäßigkeit um die drastische Erhöhung der Anwohnerparkgebühren in Freiburg geht in die nächste Runde. Der FDP-Stadtrat Sascha Fiek sieht nun vor, das Bundesverwaltungsgericht in dieser Sache entscheiden zu lassen.