Dornstetten: Mehrere Fahrzeuge durchwühlt und Gegenstände entwendet

Unbekannte haben am Samstagmorgen mehrere Autos in Dornstetten aufgebrochen. Dabei stahlen sie Bargeld sowie weitere Wertgegenstände.

Mehrere Fahrzeuge sind am frühen Samstag durch Unbekannte in Dornstetten durchsucht worden. Wie die Polizei mitteilte, konnten die Täter Bargeld, Geldbeutel sowie Dokumente entwenden.

Täter fanden Wohnungsschlüssel in Autos

Die Einbrecher öffneten zwischen 0.30 und 7.10 Uhr mehrere unverschlossene Fahrzeuge verschiedenster Hersteller im Holunderweg, Wacholderweg, Schlehenweg, Weißdornweg sowie in der Fliederstraße und der Brunnenstraße.

In zwei Fällen konnten die Täter durch Garagentoröffner und einem Hausschlüssel, die sich in den Fahrzeugen befanden, in zwei Wohnräumlichkeiten eindringen. Diese wurden durchsucht und auch hier Geldbeutel entwendet.

Zeugen, die sachdienliche Angaben machen können, oder weitere Geschädigte werden gebeten, sich beim Polizeirevier Horb zu melden.