Zwei Verletzte nach Verkehrsunfall bei Dornstetten

Zwei Personen haben sich bei einem Verkehrsunfall am Sonntagnachmittag auf der Bundesstraße 28 bei Dornstetten verletzt.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand der Polizei fuhr eine 21-jährige Toyota-Fahrerin auf der Bundesstraße 28 von Dornstetten in Richtung Wittersweiler. In Höhe von Wittersweiler fuhr sie rechts ab, um zu wenden und wieder auf die Bundesstraße aufzufahren. Hierbei missachtete sie die Vorfahrt eines in Richtung Freudenstadt fahrenden Audis und stieß mit ihm zusammen.

Zwei Personen verletzt

Die Fahrerin des Toyotas wurde bei dem Unfall verletzt und musste stationär in ein Krankenhaus aufgenommen werden. Ihr Beifahrer erlitt leichte Verletzungen, welche ambulant in einem Krankenhaus behandelt wurden.

Die Insassen im Audi blieben unverletzt. Beide Fahrzeuge mussten von der Unfallstelle abgeschleppt werden. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 50.000 Euro.