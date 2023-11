Ein Unbekannter hat in Freudenstadt mehrere Fahrzeuge zwischen Sonntag und Montag geöffnet und verschiedene Gegenstände entwendet. Die Polizei ermittelt.

Ein unbekannter Täter hat mehrere Fahrzeuge in der Zeit von Sonntag 22 Uhr bis Montagmorgen 6.30 Uhr im Ortsteil Wittlensweiler in Freudenstadt geöffnet. Wie die Polizei mitteilte, öffnete der Täter nach bisherigem Kenntnisstand drei Autos, die in der Schlehenstraße und im Frauenmantelweg abgestellt waren.

Täter entwendete Dokumente und Bargeld

Aus den Fahrzeugen wurden Wertgegenstände, Dokumente und kleinere Mengen Bargeld entwendet.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Zeugen-Hinweise.