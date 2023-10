Horb am Neckar: Unbekannte brechen in Schule ein

Zwischen Dienstagnachmittag und Mittwochmorgen sind Unbekannte in eine Schule in Dettingen eingebrochen und stahlen dabei einen Tresor.

Unbekannte sind im Zeitraum zwischen Dienstag, 16.30 Uhr und Mittwoch, 6.30 Uhr in eine Schule in Dettingen, bei Horb am Neckar eingebrochen. Wie die Polizei mitteilte, entwendeten sie dabei Bargeld aus einem Tresor.

Schul-Tresor geklaut

Die bislang unbekannten Täter drangen gewaltsam in die Schule in der Hohenbergstraße ein. Im Gebäudeinnern wurden nach dem Aufbrechen weiterer Türen die Büroräumlichkeiten durchsucht.

Ein Tresor sowie ein geringer zweistelliger Bargeldbetrag wurden dabei entwendet.