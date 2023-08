Horb am Neckar: Einbrecher haben es auf Kupfer abgesehen

Dieselben Täter sind zweimal in eine Baustelle eingebrochen, um Kupfer und hochwertiges Werkzeug zu stehlen. Die Polizei bittet Zeugen um Hinweise.

Vermutlich sind es dieselben Täter gewesen, die zweimal eine Baustelle in Dettingen aufgesucht und es auf Kupfer abgesehen haben. Wie die Polizei mitteilte, verschafften sich die Täter zunächst in der Nacht auf Dienstag gewaltsam Zugang zu einem am Bahndamm befindlichen Baucontainer der dortigen Baustelle. Hier durchtrennten sie Kupferdrahtrohlinge mit einem Bolzenschneider.

Offenbar wurden sie nach Angaben der Polizei bei der Tatausführung gestört und konnten unerkannt flüchten. In der Nacht auf Mittwoch suchten vermutlich dieselben Täter nochmals die Baustelle auf, entwendeten Kupferdrahtrohlinge und aus einem Baustellencontainer hochwertiges Werkzeug. Aufgrund der Menge des Diebesgutes muss laut der Polizei davon ausgegangen werden, dass es sich um mindestens zwei Täter handelte, die zum Abtransport ein Fahrzeug benutzt haben.

Zeugen gesucht

Zeugen, die Hinweise zur Tat geben können, werden gebeten, sich telefonisch unter (0 74 51) 9 60 zu melden. Die Polizei hofft auf Hinweise aus der Bevölkerung zur Tat und zu einem Fluchtfahrzeug.