Einfamilienhaus in Horb am Neckar durch Brand unbewohnbar

Ein Terrassenbau eines Hauses in Horb am Neckar ist in Brand geraten. Derzeit ist das Haus unbewohnbar. Verletzt wurde glücklicherweise niemand.

Ein Terrassenbau eines Hauses in der Baumgartenstraße in Horb am Neckar ist am frühen Donnerstagmorgen gegen 0.15 Uhr in Brand geraten.

Nach Angaben der Polizei weitete sich der Brand auf den Dachvorsprung aus. Die Feuerwehr konnte den Brand mit starken Kräften löschen. Aufgrund der aufwendigen Löscharbeiten ist das Haus derzeit unbewohnbar. Der entstandene Sachschaden liegt im unteren sechsstelligen Bereich.

Technischer Defekt als Brandursache?

Ein technischer Defekt als Brandursache kann nicht ausgeschlossen werden. Verletzt wurde niemand. Neben Einsatzkräften der Polizei war die Feuerwehr mit 10 Fahrzeugen und 53 Personen vor Ort.