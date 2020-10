Nach Felssturz im Frühjahr

Felssicherungsarbeiten in Todtnau haben begonnen

In Todtnau im Südschwarzwald werden in den nächsten sechs Wochen Felsen gesichert, nachdem im Mai ein großer Felsen auf eine Straße gestürzt war. Etwa 40 Personen müssen solange in anderen Unterkünften wohnen.