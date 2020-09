Feuer in Gaststätte in Gundelsheim war Brandstiftung

Die Ursache für den jüngsten Brand in Gundelsheim im Landkreis Heilbronn war nach Angaben der Polizei Brandstiftung. Das hätten Ermittlungen der Polizei in Heilbronn und des Landeskriminalamts ergeben, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft am Dienstag mit.

Einen Zusammenhang des letzten Brandes mit der Serie in Gundelsheim in den vergangenen Wochen könne derzeit „weder dementiert noch belegt werden“, so die Ermittler. Die Polizei suche weiter nach Zeugen, es winkt eine Belohnung von 4000 Euro.

Das Nebengebäude einer Gaststätte in Gundelsheim war am 26. August in Brand geraten und ein Schaden von rund 50 000 Euro entstanden. Verletzt wurde niemand. Zuvor war es bereits zu weiteren Bränden in und um Gundelsheim gekommen, auch diese werden auf Brandstiftung untersucht.