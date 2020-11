Meldungen zu dem Feuerball am Samstag gibt es aus Deutschland, aber auch aus Frankreich und Holland. Auch soll das Objekt in zwei Teile zerbrochen sein. Wo genau diese runtergegangen sind, und ob überhaupt Stücke auf der Erde landeten, kann noch nicht gesagt werden. „Da wird nun von Experten berechnet. Wie war die Flugbahn und wo sind potentiell Teile runtergekommen?“, erklärt Carolin Liefke, Astrophysikerin am Heidelberger Haus der Astronomie. Die International Meteor Organization (IMO) gehört zu den Institutionen, die solche Ereignisse analysieren. Dabei helfen weltweit aufgestellte Kamerasysteme - und die Beobachtungen von Laien, um die Geschehnisse zu rekonstruieren. Mario Braun aus Bornheim bei Landau konnte den Meteor mit einer 360-Grad-Aufnahme in einem Foto einfangen. Laut den Daten der Flugbahn, die IMO zur Verfügung stellt, soll der Einsturzwinkel sehr flach gewesen sein. Dem Hobby-Astronomen zufolge schmälert das die Wahrscheinlickeit, dass Teile auf der Erde ankamen.