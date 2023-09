Feuerwehr löscht Brand in Mannheimer Kakaofabrik

Die Feuerwehr löscht einen Brand in einer Mannheimer Kakaofabrik. Das Feuer ist am frühen Dienstagmorgen ausgebrochen.

In einer Kakaofabrik in Mannheim ist am frühen Dienstagmorgen ein Feuer ausgebrochen. Durch zwei Brandstellen kam es zu einer starken Rauchentwicklung, wie ein Feuerwehrsprecher sagte.

Feuerwehr bringt Flammen unter Kontrolle

Die Feuerwehr sei mit rund 50 Kräften vor Ort und habe die Flammen unter Kontrolle bringen können. Verletzt wurde niemand. Die Schadenshöhe war zunächst unklar.

Produktionsbedingt komme es in der Kakaofabrik im Mannheimer Stadtteil Jungbusch immer wieder zu Bränden, so der Feuerwehrsprecher. Erst im März und im Mai dieses Jahres habe es dort gebrannt.