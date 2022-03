Fragen und Antworten

Ukrainische Flüchtlinge in Baden-Württemberg: Wie sich das Land auf die Aufnahme vorbereitet

Messehallen in Baden-Württemberg werden aktuell in Unterkünfte für ukrainische Flüchtlinge umgewandelt. Doch bei der Verteilung der Menschen hakt es noch. Warum das Land auf den Bund sauer ist – und was man sonst noch wissen muss.