Baden-Württemberg will offiziell mit der Murgschifferschaft verhandeln. Gibt das Land Anteile an der Genossenschaft auf?

Der grün-schwarze Koalitionsvertrag sieht eine Erweiterung des derzeit noch zweigeteilten Nationalparks Schwarzwald vor, doch bei dem Großprojekt schien bislang Stillstand zu herrschen. Jetzt könnte es Fortschritte geben – die Zeit drängt.

„Die Landesregierung wird nach der erfolgten Klärung der Haltung der Region im Nationalparkrat zeitnah Verhandlungen mit der Murgschifferschaft vorbereiten“, erklärte die Pressestelle der zuständigen Umweltministerin Thekla Walker (Grüne) am Mittwoch auf Anfrage. „Der Nationalparkrat wünscht sich eine räumlich kompakte Erweiterung. Die Option Badischer Bogen erfüllt dieses Kriterium nicht.“ Damit ist die kleinere der beiden Optionen, die bislang diskutiert wurden, offenbar vom Tisch.

Die Option Badischer Bogen ist offenbar vom Tisch

Die Landesregierung hatte in der Vergangenheit eine Umfrage, Workshops und ein Bürgerforum zur Weiterentwicklung des Parks nordwestlich von Baiersbronn veranlasst. Die Forumsergebnisse sollen am 21. Juli offiziell an Walker übergeben werden, zusammen mit einer Entscheidung des Nationalparkrats aus dem Mai. Das 24-köpfigen Gremium besteht aus größtenteils regionalen Verwaltungs- und Kommunalvertretern. Den Kernsatz des Beschlusses machte der Vorsitzende, Freudenstadts Landrat Klaus Rückert (CDU), unserer Redaktion zugänglich: „Der Nationalparkrat ist offen für eine Gebietserweiterung in einer kompakten Form und einem sinnvollen Lückenschluss zwischen den bisherigen Gebietsteilen, wenn hierbei die Belange der dort lebenden Bevölkerung hinreichend berücksichtigt werden.“

Rückert erklärte dazu: „Der Nationalpark muss Einheimische und Gäste im Besucherzentrum und im Gelände überzeugender willkommen heißen. Wenn das gelingt, bin ich klar für eine Erweiterung, die nur auf der Fläche der Murgschifferschaft Sinn macht. Ich fordere alle Beteiligten auf, an beidem konstruktiv mitzuwirken.“

Die Murgschifferschaft kann sich einen Verkauf ihrer Flächen nicht vorstellen, sondern allenfalls einen Tausch gegen Staatswald vor Ort – nach sorgfältiger Wertanalyse und auch dann nur mit einem Zuschlag. Den Tauschwald herausrücken müsste Landesforstminister Peter Hauk (CDU), der nicht als Fan des Projekts gilt. „Dort, wo ich als Forstminister zuständig bin, setze ich mich für die Interessen der Waldbesitzer und des Staatswaldes, der Jägerschaft, der heimischen Sägewerke sowie der Bürgerinnen und Bürger ein“, erklärte er unserer Redaktion; für weitere Fragen verwies seine Pressestelle ans verhandlungsführende Umweltministerium.

Landesforstminister Peter Hauk ist kein Fan des Projekts

Walker spielte den Ball allerdings zurück. „Die Region will dieses Projekt“ stellte sie unter Verweis auf das Votum des Nationalparkrats fest. „Daher sollten nun die offiziellen Verhandlungen mit der Murgschifferschaft über einen Flächentausch mit Forst BW zügig beginnen.“

Das Umweltministerium habe mit der Murgschifferschaft mehrfach die Perspektiven für den Nationalpark sondiert, erklärte Walker. „Dabei habe ich die Verantwortlichen dort als offene Ansprechpartner erlebt, die Projekt und Idee des Nationalparks unterstützen wollen und an einer fairen Lösung im Interesse beider Seiten interessiert sind.“

Bei seiner Gründung war der Nationalpark vor Ort hoch umstritten. Wenn die Erweiterung aus dem Wahlkampf gehalten werden soll, wird die Zeit langsam knapp. Seit Walkers Antrittsbesuch vor mehr als einem Jahr in Forbach habe sich wenig getan, berichtet der Geschäftsführer der Murgschifferschaft, Walter Dürr. Mit Hauks Forstministerium gebe es bislang keinen Kontakt, mit dem Umweltministerium habe man ihn locker aufrechterhalten. „Das ist ein Schwebezustand.“

Es zeichnet sich eine elegante Lösung ab

Liegt das vor allem an der Beanspruchung des Umwelt- und Energieministeriums durch die Folgen des russischen Angriffs auf die Ukraine? Oder doch eher an den unterschiedlichen Interessen zwischen Walker und Hauk? Von außen ist das schwer zu entscheiden. „Der Ministerpräsident verfolgt das Ziel einer substantiellen Erweiterung weiterhin mit hoher Priorität“, blieb eine Sprecherin auf die Frage nach der Rolle von Regierungschef Winfried Kretschmann (Grüne) vage.

Tatsächlich könnte sich nach Informationen unserer Redaktion inzwischen eine elegante Lösung abzeichnen: Das Land verfügt über 54 Prozent der Anteile an der Murgschifferschaft. Wenn es diese ganz oder teilweise in den Deal einbrächte, könnte die tatsächliche Tauschfläche wohl kleiner ausfallen. Offiziell äußern wollte sich am Mittwoch zu möglichen Verhandlungsinhalten niemand. Mehrere informierte Quellen bestätigten unserer Zeitung aber, dass über die Variante als potenzielle Lösung gesprochen wird.