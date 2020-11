Die Kontaktbeschränkungen beschäftigen viele unserer Leser. Denn nun gilt: Treffen dürfen sich nur noch bis zu zehn Personen, die entweder aus maximal zwei Haushalten kommen oder „ in gerader Linie“ verwandt sind. Wobei auch noch die Ehe- und Lebenspartner mitkommen dürfen. Verwandte in gerader Linie sind „Großeltern, Eltern, Kinder“, erklärt die Landesregierung. Geschwister, Neffen und Onkel oder Tanten zählen also nicht dazu. Es zählt die direkte Abstammungslinie.

„Bei der Betrachtung ist immer von der Ausgangsperson auszugehen – also wer lädt ein, und in wessen Haushalt findet das Treffen statt“ , heißt es in den Hinweisen zur Corona-Verordnung weiter. Als Beispiel: „ Wenn die Großeltern einladen, sind sie die Ausgangspersonen. Es dürfen deren Kinder mit Partner und die Enkel kommen, sofern es insgesamt nicht mehr als zehn Personen sind.“