Drei weitere Bewohner verletzt

Frau stirbt bei Brand in Mehrfamilienhaus in Sinsheim

Bei einem Feuer in einem Mehrfamilienhaus in Sinsheim (Rhein-Neckar-Kreis) ist eine Frau ums Leben gekommen. Drei weitere Bewohner des Hauses erlitten am Freitag eine Rauchgasvergiftung, wie die Polizei mitteilte.